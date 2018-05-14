ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン
本キャンペーンは終了いたしました
ケルヒャー ジャパン株式会社は、おかげさまで30周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の変わらぬご支援の賜物と心より感謝申し上げます。そこで、30周年を迎えた記念と、これまでのご愛顧に感謝し、期間限定キャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にケルヒャー製品をお試しください。
ケルヒャー ジャパンは1988年の設立以来、革新的な清掃機器を販売し続けてきました。これらも、皆様のより豊かな生活に貢献できるような製品やサービスを提供し、お客様一人ひとりに寄り添う企業を目指してまいります。
キャンペーン内容
対象製品
乾湿両用クリーナー
NT 35/1 Tact 帯電防止
アップライト式クリーナー
CV 30/1
プレゼント製品
|NT 35/1 Tact 帯電防止
をご購入の方に
|エコフィルター 強化タイプ
|
液体や湿ったゴミを吸引しても、フィルター交換が不要。
|CV 30/1
をご購入の方に
|合成繊維フィルターバッグ 10枚入り×2
|
通常のペーパーフィルターに比べ、約2倍（当社比）の集塵量。
キャンペーン概要
|キャンペーン名
|ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン
|キャンペーン内容
|期間中、対象製品をご購入いただいた方にもれなくエコフィルター強化タイプもしくは合成繊維フィルターバッグをプレゼントいたします。
|期間
|2018年4月2日（月）〜2018年6月29日（金）
|プレゼント賞品
|エコフィルター強化タイプ もしくは 合成繊維フィルターバッグ
|対象製品
|■バキュームクリーナー
【乾湿両用クリーナー】NT 35/1 Tact 帯電防止
【アップライト式クリーナー】CV 30/1