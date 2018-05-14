ケルヒャー ジャパン　30周年記念キャンペーン

本キャンペーンは終了いたしました

サーフェスクリーナー プレゼント

ケルヒャー ジャパン株式会社は、おかげさまで30周年を迎えることができました。これもひとえに、皆様の変わらぬご支援の賜物と心より感謝申し上げます。そこで、30周年を迎えた記念と、これまでのご愛顧に感謝し、期間限定キャンペーンを開催いたします。ぜひこの機会にケルヒャー製品をお試しください。

ケルヒャー ジャパンは1988年の設立以来、革新的な清掃機器を販売し続けてきました。これらも、皆様のより豊かな生活に貢献できるような製品やサービスを提供し、お客様一人ひとりに寄り添う企業を目指してまいります。

キャンペーン内容

対象製品
乾湿両用クリーナー
乾湿両用クリーナ
NT 35/1 Tact 帯電防止
製品について詳しくはこちらから
アップライト式クリーナー
アップライト式クリーナー
CV 30/1
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プレゼント製品
NT 35/1 Tact 帯電防止
をご購入の方に		 エコフィルター 強化タイプ
HD 4/8 C

液体や湿ったゴミを吸引しても、フィルター交換が不要。
フィルターは水洗いして繰り返し使用できます。

サーフェスクリーナー　FR 30 P
アクセサリーの詳細はこちら
CV 30/1
をご購入の方に		 合成繊維フィルターバッグ 10枚入り×2
HDS 4/7 U

通常のペーパーフィルターに比べ、約2倍（当社比）の集塵量。
ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率もアップ。

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CV 30/1の導入事例
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キャンペーン概要
キャンペーン名 ケルヒャー ジャパン 30周年記念キャンペーン
キャンペーン内容 期間中、対象製品をご購入いただいた方にもれなくエコフィルター強化タイプもしくは合成繊維フィルターバッグをプレゼントいたします。
期間 2018年4月2日（月）〜2018年6月29日（金）
プレゼント賞品 エコフィルター強化タイプ　もしくは　合成繊維フィルターバッグ
対象製品 ■バキュームクリーナー
【乾湿両用クリーナー】NT 35/1 Tact 帯電防止
【アップライト式クリーナー】CV 30/1
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