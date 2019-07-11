夏の省力化キャンペーン（終了）
お求めやすくて手軽に使える清掃機器！
本キャンペーンは終了いたしました
キャンペーン期間：2019年9月30日（月）まで
本キャンペーンについて、
特別価格でのご購入をご希望される場合、お取引先の担当者にご連絡いただきますようお願いいたします。
オンラインショップをご利用の場合は、オンラインショップクーポンコード【AG991P】をご利用ください。
オンラインショップクーポンコード【AG991P】の入力なしでご注文された場合は、注文確定後に特別価格が適用されません。
また、ご発注後にクーポン適用の修正はいたしませんので、ご注意ください。
温水高圧洗浄機
温水で
洗浄力40%
アップ！
ボイラー内蔵
油汚れの洗浄に最適
HDS 4/7 U
省スペースでコンパクトな設計と、大きなホイールで移動性に優れています。100V電源で温水が使用可能です。車輌、機材・機械、作業場の洗浄にご利用いただけます。
オンラインショップクーポンコード：AG991P
希望小売価格（税込）432,000円
期間限定特別価格（税込）267,840円
オンラインショップの買い物かごページで、クーポンコード【AG991P】(※)を入力してください
配送時のご注意
本製品は貨物便による軒先車上渡しとなっております。
配送業者のドライバーは荷下ろし・搬入をできませんので、配送日当日はトラックからの荷下ろし・搬入のための人手をご用意くださいますようお願いいたします。
冷水高圧洗浄機
コンパクトで
シンプルなモデル
HD 4/8 P
縦置き・横置き、どちらも可能で、持ち運びや保管に場所を選ばず便利なコンパクトサイズです。100V電源で使用可能です。日常的な汚れの洗浄、建築物、床・壁の清掃にご利用いただけます。
オンラインショップクーポンコード：AG991P
希望小売価格（税込）118,800円
期間限定特別価格（税込）64,584円
オンラインショップの買い物かごページで、クーポンコード【AG991P】(※)を入力してください
多機能
定番モデル
HD 4/8 C
ハンドルを収納できる、コンパクトかつパワフルな100Vタイプです。 汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルを標準装備、ダイレクトコネクターがセットになっています。
オンラインショップクーポンコード：AG991P
希望小売価格（税込）162,000円
期間限定特別価格（税込）96,984円
オンラインショップの買い物かごページで、クーポンコード【AG991P】(※)を入力してください
エンジン式冷水高圧洗浄機
配送時のご注意
本製品は貨物便による軒先車上渡しとなっております。
配送業者のドライバーは荷下ろし・搬入をできませんので、配送日当日はトラックからの荷下ろし・搬入のための人手をご用意くださいますようお願いいたします。
乾湿両用クリーナー
ドライクリーナー
アップライト式バキュームクリーナー
スチームクリーナー
洗剤不要
99.999%
除菌
カーペットリンスクリーナー
手押し式スイーパー
9人分の
掃き掃除が
できる
コードレススティッククリーナー
気になる
ゴミに
すぐ使える
ご注文時のご注意
※オンラインショップで購入の場合、オンラインショップクーポンコード【AG991P】の入力なしでご注文された場合は、注文確定後に特別価格が適用されません。
また、ご発注後にクーポン適用の修正はいたしませんので、ご注意ください。
※既にお取引のあるお客様は担当営業までご連絡ください。
※納期連絡後、長期不在や宛先不明で配達できず、再発送をご希望の場合、再配送料をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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