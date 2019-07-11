夏の省力化キャンペーン（終了）

お求めやすくて手軽に使える清掃機器！

本キャンペーンは終了いたしました

キャンペーン期間：2019年9月30日（月）まで

本キャンペーンについて、
特別価格でのご購入をご希望される場合、お取引先の担当者にご連絡いただきますようお願いいたします。
オンラインショップをご利用の場合は、オンラインショップクーポンコード【AG991P】をご利用ください。

オンラインショップクーポンコード【AG991P】の入力なしでご注文された場合は、注文確定後に特別価格が適用されません。
また、ご発注後にクーポン適用の修正はいたしませんので、ご注意ください。

温水高圧洗浄機

温水で
洗浄力40%
アップ！

ボイラー内蔵
油汚れの洗浄に最適

HDS 4/7 U

省スペースでコンパクトな設計と、大きなホイールで移動性に優れています。100V電源で温水が使用可能です。車輌、機材・機械、作業場の洗浄にご利用いただけます。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）432,000

期間限定特別価格（税込）267,840

50Hz）製品詳細を見て注文 60Hz）製品詳細を見て注文

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配送時のご注意

本製品は貨物便による軒先車上渡しとなっております。
配送業者のドライバーは荷下ろし・搬入をできませんので、配送日当日はトラックからの荷下ろし・搬入のための人手をご用意くださいますようお願いいたします。

冷水高圧洗浄機

コンパクトで
シンプルなモデル

HD 4/8 P

縦置き・横置き、どちらも可能で、持ち運びや保管に場所を選ばず便利なコンパクトサイズです。100V電源で使用可能です。日常的な汚れの洗浄、建築物、床・壁の清掃にご利用いただけます。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）118,800

期間限定特別価格（税込）64,584

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多機能
定番モデル

HD 4/8 C

ハンドルを収納できる、コンパクトかつパワフルな100Vタイプです。 汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルを標準装備、ダイレクトコネクターがセットになっています。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）162,000

期間限定特別価格（税込）96,984

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エンジン式冷水高圧洗浄機

電源なしでパワフル洗浄
作業効率アップ

HD 6/12 G

電源が不要なので、農業機械や重機の洗浄、土木・建設現場で資材の洗浄など、さまざまな用途に活躍します。耐久性や移動性も十分考えられた製品です。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）205,200

期間限定特別価格（税込）129,600

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配送時のご注意

本製品は貨物便による軒先車上渡しとなっております。
配送業者のドライバーは荷下ろし・搬入をできませんので、配送日当日はトラックからの荷下ろし・搬入のための人手をご用意くださいますようお願いいたします。

乾湿両用クリーナー

液体・ホコリ・切粉を、1台で強力吸引

NT 35/1 Ap

軽量・小型のボディにパワフルなモーターを搭載。フィルターちり落とし機能で効率の良い連続作業を行うことが可能です。コンテナ容量34L。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）75,600

期間限定特別価格（税込）53,784

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NT 25/1 Ap

軽量・小型のボディにパワフルなモーターを搭載。フィルターちり落とし機能で効率の良い連続作業を行うことが可能です。コンテナ容量25L。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）64,800

期間限定特別価格（税込）42,984

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NT 27/1

軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なオプションアクセサリーが特徴です。強力な吸引力を持続し、快適なお掃除を可能にします。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）43,200

期間限定特別価格（税込）26,784

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ドライクリーナー

コンパクトで軽量、パワフルな吸引力が魅力
ベストセラーの掃除機

T 7/1 プラスコーナー、サクション付き

コンパクトサイズで小型のボディに強力モーターを搭載。機能的で使いやすい設計で、オフィスやホテル、店舗での清掃にお使いいただけます。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）41,040

期間限定特別価格（税込）22,464

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T 7/1 クラシック

100V電源で使用でき、最小限の機能とコンパクトなサイズを実現しました。清掃だけでなく移動・収納もストレスなく行うことが可能です。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）27,000

期間限定特別価格（税込）18,144

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アップライト式バキュームクリーナー

カーペットのゴミを素早く回収

CV 38/1

握りやすいハンドルや快適な設計、簡単なお手入れの仕様で、どなたでも使いやすいクリーナーです。
清掃幅38cm。

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希望小売価格（税込）129,600

期間限定特別価格（税込）64,584

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CV 30/1

握りやすいハンドルや快適な設計、簡単なお手入れの仕様で、どなたでも使いやすいクリーナーです。
清掃幅30cm。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）97,200

期間限定特別価格（税込）53,784

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スチームクリーナー

洗剤不要
99.999%
除菌

スチームと熱湯で
油汚れ洗浄から除菌まで

SG 4/4

洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とし、細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的です。様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的です。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）167,400

期間限定特別価格（税込）113,400

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カーペットリンスクリーナー

洗浄剤を出しながら汚れを吸い取る

カーシートの汚れも
簡単に洗える

Puzzi 8/1 C

扱いやすい小型ボディとシンプルな設計で、洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄にご利用いただけます。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）140,400

期間限定特別価格（税込）86,184

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手押し式スイーパー

9人分の
掃き掃除が
できる

屋内外の
落ち葉や砂の掃き掃除に

KM 70/20 C

70cmのワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。両輪でメインブラシを駆動し、狭い角でもきちんと清掃できます。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）140,400

期間限定特別価格（税込）75,384

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コードレススティッククリーナー

気になる
ゴミに
すぐ使える

排気が出ず、音も静か

EB 30/1 Pro

小型・軽量で階段などの狭い場所の清掃を効率よく行えます。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ません。

オンラインショップクーポンコード：AG991P

希望小売価格（税込）43,200

期間限定特別価格（税込）26,784

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ご注文時のご注意

※オンラインショップで購入の場合、オンラインショップクーポンコード【AG991P】の入力なしでご注文された場合は、注文確定後に特別価格が適用されません。
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