業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N（ノンリンスECO）, 10l
Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品（認定番号24 167 001）。99％以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品（認定番号24 167 001）。小麦ふすまとトウモロコシ由来の界面活性剤を含む、99％以上の自然由来の成分で作られており、鉱物油、マイクロプラスチック、着色料、シリコンオイル、リン酸塩は含まれていません。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。
ウールセーフ認証製品。汚れをしっかり落としつつウール繊維へのダメージを最小限に抑えます。
ケルヒャーiCapsolテクノロジーにより汚れはカプセル状に封じ込められ、乾燥、結晶化したものはアップライトクリーナーで簡単に吸引できます。これによりすすぎ時間を節約できます。
分子レベルでのニオイ除去機能も備えています。
ハザードマークが無いため保管～輸送～使用まで取扱いが容易です。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|10
|パッケージ (個)
|1
|pH
|9
|梱包重量 (kg)
|11.6
動画
用途・清掃場所
- 車のシート
- 布製品