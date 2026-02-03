業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753（10L）

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。

床洗浄機用タイルクリーナー。多孔質で吸水性の高い石床やタイルの日常清掃、定期清掃に最適です。界面活性剤を含まないので多孔質タイルの防滑加工を損なわずに、グリース、油などの汚れをしっかり落とします。弱アルカリ性で泡立ちが少なく、マニュアル清掃にもご利用頂けます。日常清掃には１ステップ法、定期清掃には２ステップ法をお勧めします。

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 10
パッケージ (個) 1
pH 10.5
重量 (kg) 11.3
梱包重量 (kg) 12.3
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 230 x 188 x 307
特性
  • ひどく汚れたタイル用の強力なディープクリーナー
  • 油・グリースや様々な汚れに
  • 水はけがとても良い
  • 消泡剤不要
  • とても経済的
  • 心地よい、フレッシュな香り
  • 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
  • NTAフリー
  • 界面活性剤および酵素不使用
