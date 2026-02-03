床洗浄機用タイルクリーナー。多孔質で吸水性の高い石床やタイルの日常清掃、定期清掃に最適です。界面活性剤を含まないので多孔質タイルの防滑加工を損なわずに、グリース、油などの汚れをしっかり落とします。弱アルカリ性で泡立ちが少なく、マニュアル清掃にもご利用頂けます。日常清掃には１ステップ法、定期清掃には２ステップ法をお勧めします。