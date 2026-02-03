業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753（10L）
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。
床洗浄機用タイルクリーナー。多孔質で吸水性の高い石床やタイルの日常清掃、定期清掃に最適です。界面活性剤を含まないので多孔質タイルの防滑加工を損なわずに、グリース、油などの汚れをしっかり落とします。弱アルカリ性で泡立ちが少なく、マニュアル清掃にもご利用頂けます。日常清掃には１ステップ法、定期清掃には２ステップ法をお勧めします。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|10
|パッケージ (個)
|1
|pH
|10.5
|重量 (kg)
|11.3
|梱包重量 (kg)
|12.3
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|230 x 188 x 307
特性
- ひどく汚れたタイル用の強力なディープクリーナー
- 油・グリースや様々な汚れに
- 水はけがとても良い
- 消泡剤不要
- とても経済的
- 心地よい、フレッシュな香り
- 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
- NTAフリー
- 界面活性剤および酵素不使用
適合機種
- B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins
- B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins
- B 110 R Classic Bp +R75
- B 150 R Bp +R85+Dose+RINS
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I D
- B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill
販売終了製品
用途・清掃場所
- 床の掃除に