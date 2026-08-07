業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753（2.5L）
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。
床洗浄機用タイルクリーナー。多孔質で吸水性の高い石床やタイルの日常清掃、定期清掃に最適です。界面活性剤を含まないので多孔質タイルの防滑加工を損なわずに、グリース、油などの汚れをしっかり落とします。弱アルカリ性で泡立ちが少なく、マニュアル清掃にもご利用頂けます。日常清掃には１ステップ法、定期清掃には２ステップ法をお勧めします。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|2.5
|パッケージ (個)
|4
|pH
|11
|梱包重量 (kg)
|3.1
特性
- ひどく汚れたタイル用の強力なディープクリーナー
- 油・グリースや様々な汚れに
- 水はけがとても良い
- 消泡剤不要
- とても経済的
- 心地よい、フレッシュな香り
- 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
- NTAフリー
- 界面活性剤および酵素不使用
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 床の掃除に