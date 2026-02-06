業務用 高圧浄機用洗浄剤 RM 55 ASF（2.5L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。床や壁のホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。（業務用温水高圧洗浄機でご使用の際は80℃まで）