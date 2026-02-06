業務用 高圧浄機用洗浄剤 RM 55 ASF（2.5L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。床や壁のホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。（業務用温水高圧洗浄機でご使用の際は80℃まで）

製品仕様

製品スペック

内容量 (l) 2.5
パッケージ (個) 4
pH 10
重量 (kg) 2.5
梱包重量 (kg) 2.9
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 129 x 127 x 300
特性
  • 油・グリースや様々な汚れに
  • 対象物に優しい
  • 心地よい、フレッシュな香り
  • EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
  • 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
  • NTAフリー
  • ノンシリコン
RM 55 ASF（2.5L）, 2.5l
用途・清掃場所
  • 輸送機器に
  • 自動車、エンジンの清掃に
  • 部品洗浄に
  • 日常的な汚れの洗浄
  • 布製品