業務用 高圧浄機用洗浄剤 RM 55 ASF（2.5L）
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。床や壁のホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。（業務用温水高圧洗浄機でご使用の際は80℃まで）
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|2.5
|パッケージ (個)
|4
|pH
|10
|重量 (kg)
|2.5
|梱包重量 (kg)
|2.9
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|129 x 127 x 300
特性
- 油・グリースや様々な汚れに
- 対象物に優しい
- 心地よい、フレッシュな香り
- EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
- 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい（AbScheideFreundlich=ASF=分離しやすい）
- NTAフリー
- ノンシリコン
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 輸送機器に
- 自動車、エンジンの清掃に
- 部品洗浄に
- 日常的な汚れの洗浄
- 布製品