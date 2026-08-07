業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 806 ASF NTA-Free（20L）

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。※傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面など）には使用不可。業務用温水高圧洗浄機での使用は80℃まで。