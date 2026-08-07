業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 806 ASF NTA-Free（20L）
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。※傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面など）には使用不可。業務用温水高圧洗浄機での使用は80℃まで。
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。
※傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面など）には使用不可。業務用温水高圧洗浄機での使用は80℃まで。
製品仕様
製品スペック
|内容量 (l)
|20
|パッケージ (個)
|1
|pH
|13
|梱包重量 (kg)
|23.4
特性
- とても経済的
- EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
- NTAフリー
ご使用時、保管時の注意点
EC指令による警告と安全勧告
- H290 金属腐食のおそれ
- H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用 すること。
- P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次 にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる 場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 ただちに医師/...に連絡すること。
- P303 + P361 + P353 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染され た衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【またはシャワ ー】で洗うこと。
- P405 施錠して保管すること。
適合機種
販売終了製品
用途・清掃場所
- 輸送機器に
- 自動車、エンジンの清掃に
- 車、商用車、自転車