T 11/1 Classic Re!Plastは、本体に使用しているプラスチックの60%に再生素材を採用しました。日本の業務用市場で初めて本格的に再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。

製品1台ごとに、新たなプラスチック1.4kgの生産を削減。限りある石油資源の節約とCO2排出削減に貢献し、企業のサステナブルな活動を「使う」ことでサポートします。

ケルヒャーの業務用製品として、過酷な現場にも耐えうる「丈夫さ」と、作業者の負担を軽減する「軽量」設計も追求し、環境性能と実用性を、高いレベルで両立させています。

さらに、別売りのHEPAフィルターを装着することで、よりクリーンな排気を実現。衛生面を重視する現場にも対応します。交換用にはHEPAフィルター（2.889-293.0）をご使用ください。