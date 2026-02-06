ドライクリーナー T 11/1 Classic（HEPA）
T 11/1 Classic Re!Plast とHEPAフィルター取付キットのセット割品番です。
T 11/1 Classic Re!Plastは、本体に使用しているプラスチックの60%に再生素材を採用しました。日本の業務用市場で初めて本格的に再生プラスチックを使用した環境配慮型の製品です。
製品1台ごとに、新たなプラスチック1.4kgの生産を削減。限りある石油資源の節約とCO2排出削減に貢献し、企業のサステナブルな活動を「使う」ことでサポートします。
ケルヒャーの業務用製品として、過酷な現場にも耐えうる「丈夫さ」と、作業者の負担を軽減する「軽量」設計も追求し、環境性能と実用性を、高いレベルで両立させています。
さらに、別売りのHEPAフィルターを装着することで、よりクリーンな排気を実現。衛生面を重視する現場にも対応します。交換用にはHEPAフィルター（2.889-293.0）をご使用ください。
製品特長
サステイナブルで革新的。本体プラスチックの 60% が再生材料です新しい原料の使用比率を抑えます。 再生材料の使用は二酸化炭素排出を抑えます。 革新的で丈夫、エコな製品です。
軽量片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。 十分なタンク容量でありつつ、軽量化も実現しました。 長期間のご使用でも疲れない設計。
静音61dB(A)騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 静音で作業者に優しい。
ノズル収納ホルダー（本体）
- 便利で安全。運搬の際はサクションパイプをハンドルに乗せて掴んでください。
- コンパクト収納（電源ケーブル用フック付き）。
- コンパクト収納（フロアノズル用ホルダー付き）。
製品仕様
製品スペック
|電圧 (V)
|100 / 100
|周波数 (Hz)
|50 / 60
|真空度 (mbar/kPa)
|235 / 23.5
|吸引風量 (l/s)
|40
|定格性能 (W)
|950
|コンテナ容量 (l)
|11
|パイプ径 ( )
|ID 35
|電源コード (m)
|9.5
|騒音値 (dB(A))
|61
|色
|黒
|質量（アクセサリーを含まない） (kg)
|4.3
|梱包重量 (kg)
|6.8
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|385 x 285 x 385
* 本体プラスチック部品（アクセサリー除く）。
付属品・同梱品
- サクションホースの長さ: 2 m
- ベンディングパイプ: 樹脂製
- サクションパイプの数: 2 個
- サクションパイプの長さ: 430 mm
- サクションパイプの材質: 樹脂製
- フロアノズル
- フィルターバッグの数: 1 個
- フィルターバッグの材質: 合成繊維
- モーター保護フィルター
- メインフィルターバスケット: 合成繊維
製品機能
- コンテナ材質: 再生プラスチック
- 電源コードフック
- ノズル収納ホルダー（本体）
用途・清掃場所
- ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適
- 硬い面の清掃に（タイル、天然石、PVC、リノリウムなど）。
- カーペットフロア