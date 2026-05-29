Стартовый комплект ножа для триммера
Нож для триммера, позволяющий удалять сорняки и мох даже в труднодоступных местах, совместим со всеми триммерами Kärcher на платформе Battery Power 18 и 36 В.
С помощью мощного ножа для триммера можно легко удалять мох и сорную растительность даже в местах, которые невозможно обрабатывать газонокосилкой. Стартовый комплект включает держатель лезвий и 10 лезвий, легко заменяемых без применения инструментов. Нож может использоваться во всех аккумуляторных триммерах Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.
Особенности и преимущества
Результат скашивания
- Эффективный и аккуратный срез благодаря прочным лезвиям.
Замена лезвия триммера без инструмента
- Замена лезвий осуществляется очень быстро и не требует применения инструментов.
Практичный стартовый комплект «2 в 1»
- Входящие в комплект поставки держатель и 10 лезвий гарантируют продолжительную работу.
Идеально подобранные аксессуары
- Совместимость со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество лопастей
|2
|Рабочая ширина (см)
|23
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,054
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,11
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 118 x 35
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками