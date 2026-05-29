Адаптер 3 M22IG-TR22AG

Адаптер 3 для соединения старого пистолета с новой струйной трубкой и новым серворегулятором

Этот адаптер позволяет соединять струйные трубки или регуляторы Servo Control, оснащенные разъемом EASY!Lock, с пистолетами, имеющими разъем M 22 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,198