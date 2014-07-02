Аппараты высокого давления
Пистолеты
Роторные сопла (грязевые фрезы)
Мощные сопла Kärcher
Шланги высокого давления
- Стандартные
- Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон
- Долговечные
- Долговечный, с соединителями с обеих сторон
- Для пищевой промышленности
- Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон
- Долговечный, для пищевой промышленности
- Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон
- Специальные шланги
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Приспособления для очистки полов и плоских поверхностей
- Очиститель поверхности FR Classic
- Приспособление для очистки твердых поверхностей
- Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30
- Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME
- Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50
- Комплекты сопел для разных аппаратов
- Наборы для FRV
- Комплекты сопел для FR Classic
- Очиститель поверхности FRV 30 ME
- Чистящее средство для поверхности FR 50 Me
Системы пенной чистки
очистка фасадов и солнечных батарей
Приспособление для мокрой пескоструйной очистки
Монтажные комплекты
- Монтажный комплект для перемещения краном
- Монтажный комплект колес
- Комплект контроля горения
- Набор аккумуляторов
- Монтажный комплект устройства дистанционного управления
- Устройства дистанционного управления, действующее при опускании монет
- Набор непрокалываемых колес
- Набор для крепления рамного корпуса аппарата
- Mounting kit HDS-Trailer