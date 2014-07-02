Блок защиты станций водоснабжения от работы без воды
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1".
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,933
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,053
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|135 x 100 x 197
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).