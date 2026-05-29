Боковая щетка

Для оптимальных результатов уборки: комплект из 2 высококачественных боковых щеток для робота-пылесоса RCV 2.

Комплект включает 2 боковые щетки для робота-пылесоса RCV 2. В процессе уборки высококачественная боковая щетка аппарата обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий (например, керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ или линолеума) в углах и вдоль стен. Боковая щетка фиксируется зажимом и очень легко заменяется без применения инструментов.

Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,051
Вес (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 131 x 131 x 33