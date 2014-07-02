Быстродействующая муфта

Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M22 x 1,5.

Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (г) 320
Вес (с упаковкой) (кг) 0,363
Принадлежности