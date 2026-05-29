Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В 2,5 А
Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power.
Быстрозарядное устройство для всех 36-вольтных сменных аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power быстро заряжает аккумуляторы до полной емкости. Например, аккумулятор 36 В/2.5 А·ч заряжается до 80% всего за 48 минут. Кроме того, в корпус зарядного устройства встроен настенный кронштейн.
Особенности и преимущества
Быстрозарядное устройствоЗаряжает аккумуляторную батарею Kärcher на 36 В / 2,5 Ач до 80% за 48 минут. Заряжает аккумуляторную батарею Kärcher 36 В / 5,0 Ач до 80% за 1,5 часа.
Широкий спектр примененияСовместимость со всеми аккумуляторами Kärcher на платформе 36 В.
Крепление на стену.Для крепления на стену.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Время заряда быстрозарядным устройством
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Аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач:
48 мин (80 %) / 78 мин (100 %)
Аккумулятор Battery Power 36 В / 5,0 Ач:
98 мин (80 %) / 138 мин (100 %)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,677
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,92
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 88
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