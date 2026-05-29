Цепь для CNS 18-30 Battery
Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery гарантирует высокое качество распиловки. Цепь легко заменяется благодаря системе натяжения, не требующей применения инструментов.
Цепь для 30-сантиметровой шины аккумуляторной цепной пилы CNS 18-30 Battery легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность распиловки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций и отдачи.
Особенности и преимущества
Качественная цепь
- Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Цепь можно заменить без инструментов
- Замена цепи не требует усилий.
Низкий эффект отдачи
- Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,112
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,134
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 35 x 5
Области применения
- Спиливание небольших деревьев
- Сучья
- Дрова