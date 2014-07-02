Цилиндрическая щетка, Жесткий, зеленая, 400 мм
Для общей очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).
Роликовые щетки (жесткие зеленые) с износостойким звездо-подобным механизмом, длина 400 мм. Для сильно загрязненных полов и основной очистки. Подходят только для нечувствительных напольных покрытий. Щетинки: полиамид с карбидом кремния, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|зеленая
|Длина (мм)
|400
|Степень жесткости
|Жесткий
|Количество (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,95