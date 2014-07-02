Цилиндрическая щетка, Жесткий, зеленая, 400 мм

Для общей очистки и устранения стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий).

Роликовые щетки (жесткие зеленые) с износостойким звездо-подобным механизмом, длина 400 мм. Для сильно загрязненных полов и основной очистки. Подходят только для нечувствительных напольных покрытий. Щетинки: полиамид с карбидом кремния, толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.

Спецификации

Технические характеристики

Цвет зеленая
Длина (мм) 400
Степень жесткости Жесткий
Количество (шт.) 1
Вес (с упаковкой) (кг) 0,95
Совместимая техника