Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock
Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,247
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|100 / 60 / 250
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