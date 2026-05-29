Дополнительная рукоятка для струйных трубок EASY!Lock

Дополнительная рукоятка, легко устанавливаемая на струйной трубке нового поколения принадлежностей EASY!Lock, позволяет выполнять различные работы в оптимальной в физиологическом отношении позе и регулярно изменять ее для уменьшения нагрузки на опорно-двигательный аппарат. При этом возможность поворота струйной трубки на 360° непосредственно в процессе работы обеспечивает удобное выполнение самых разнообразных операций.

Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,15
Вес (с упаковкой) (кг) 0,247
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 100 / 60 / 250

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