eco!Booster 120

Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
Огромная универсальность в применении
  • Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,23
Вес (с упаковкой) (кг) 0,337
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 452 x 104 x 42

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.