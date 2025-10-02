Эффективная и лёгкая в применении насадка eco!Booster 130 повышает результативность чистки чувствительных поверхностей на 50% в сравнении с обычными веерными насадками, не увеличивая при этом расход воды и энергии. Это решение позволяет не только сократить время на уборку, но и является более экономичным за счёт эффективности. Её равномерное и неагрессивное воздействие делает удаление загрязнений безопасным для деликатных материалов, таких как лакированные или деревянные поверхности. Если снять насадку, можно легко избавиться от устойчивых загрязнений. eco!Booster 130 подходит ко всем минимойкам Kärcher класса K 4.