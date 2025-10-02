Форсунки PC

Особенности и преимущества
Оптимизированная форма сопла
  • Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
  • Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,021
Вес (с упаковкой) (кг) 0,041
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 27 x 15 x 15
Области применения
  • Для очистки труб
  • Для очистки сливных труб
  • Для очистки водостоков