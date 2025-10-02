Форсунки PC
Особенности и преимущества
Оптимизированная форма сопла
- Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
- Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,021
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,041
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|27 x 15 x 15
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков