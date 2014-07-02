Гибкая струйная трубка, 1050 мм
С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).
С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|210
|Длина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 150
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,4