Небольшое сопло колоссальной мощности: грязевая фреза (размер сопла 045), формирующая вращающуюся точечную струю, в 10 раз повышает производительность чистки в сравнении с обычными соплами. При этом повышение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью достигает 50%. Чистка струей воды с температурой до 60°C под давлением до 180 бар (18 МПа) не оставляет шансов даже самой стойкой грязи, а керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы.