Грязевая фреза, малый, 045

Новая грязевая фреза (размер сопла 045) значительно (до 50 %) превосходит предшествующую модель в эффективности и производительности очистки – благодаря минимизации потерь энергии водяной струи и оптимизации ее параметров.

Небольшое сопло колоссальной мощности: грязевая фреза (размер сопла 045), формирующая вращающуюся точечную струю, в 10 раз повышает производительность чистки в сравнении с обычными соплами. При этом повышение эффективности очистки и производительности по площади в сравнении с предшествующей моделью достигает 50%. Чистка струей воды с температурой до 60°C под давлением до 180 бар (18 МПа) не оставляет шансов даже самой стойкой грязи, а керамические сопло и опорное кольцо гарантируют очень долгий срок службы.

Особенности и преимущества
Повышение эффективности и производительности очистки до 50 % в сравнении с предшествующей моделью
  • Колоссальная экономия времени.
Минимизация потерь энергии и оптимизированная структура струи
  • Повышенная эффективность очистки позволяет удалять стойкие загрязнения.
Вращающаяся точечная струя роторного сопла комбинирует преимущества точечной и веерной струй
  • Высокая интенсивность очистки в сочетании с высокой производительностью по площади.
Керамическое сопло и керамическое опорное кольцо
  • Максимальный срок службы.
Высокая эффективность уборки
  • Оперативное удаление стойких загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 180
Давление (бар) макс. 180
Температура (°C) макс. 60
Размер сопла ( ) 45
Размер малый
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 0,26
Совместимая техника