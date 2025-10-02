HK 4 шланг высокого давления, набор

Комплект с шлангом высокого давления 4 метра для минимоек классов К 2, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2.

Особенности и преимущества
Адаптер
  • Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
Шланг высокого давления
  • С адаптерами для быстрого подключения
Пистолет высокого давления
  • Для эргономичной работы
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 40
Макс. давление (бар) 120
Длина (м) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,8
Вес (с упаковкой) (кг) 1,061
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 551 x 190 x 188
