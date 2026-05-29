iSolar 800 Advanced

Щёточная насадка iSolar 800 Advanced предназначена для работы с аппаратами производительностью 1100-100 л / час. iSolar 800 имеет рабочую ширину 800 мм и оснащена двумя дисковыми щетками встречного вращения. Элементы имеют гибкое шарнирное соединение, что обеспечивает равномерную очистку фотоэлектрических систем.

Щёточная насадка Karcher iSolar 800 Advanced разработан для подключения к аппаратам высокого давления с расходом воды от 1100 до 1300 л / час. Рабочая ширина iSolar 800 составляет 800 мм. Головка подачи воды оснащена двумя щётками встречного вращения. Такая конструкция облегчает процесс очистки и отлично подходит для наклонных поверхностей. Этому также способствует подвижный угловой шарнир головки аппарата, который обеспечивает равномерное прилегание щетины к поверхности. Это гарантирует равномерное очищение крупногабаритных фотоэлектрических систем, например, расположенных на крышах зданий: их тоже можно очистить за короткое время, благодаря высокой производительности аппарата.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 1100 / 1300
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Диаметр (мм) 800
Вес (с упаковкой) (кг) 5,7
Области применения
  • Системное решение для очистки солнечных батарей
Принадлежности