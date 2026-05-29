Катушка с леской диаметром 1,6 мм (3 шт. в упаковке)

Катушка с витой леской диаметром 1,6 мм в упаковке из трех штук гарантирует превосходное качество среза в труднодоступных местах. Подходит к моделям LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.

Катушка с витой леской в триммере Kärcher автоматически регулирует подачу лески в рабочую зону, обеспечивая ее оптимальную длину для безупречного среза. Замена катушки выполняется легко и без применения инструментов, что значительно упрощает использование. Благодаря компактному дизайну и маневренности, триммер эффективно работает в зонах вдоль стен и вокруг кустарников, где обычные газонокосилки обычно не справляются. Низкий уровень шума гарантирует комфортную работу, а модели LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery идеально подходят для ухода за газоном даже в самых сложных участках сада.

Особенности и преимущества
Витая леска
  • Точно, тихо и надежно - все это гарантировано с помощью витой лёски.
Автоматическая подача лески
  • Леска автоматически подаётся и поэтому всегда имеет идеальную длину.
Замена катушки с леской без применения инструментов
  • Несколько простых движений делают возможной замену катушки без инструментов.
Универсальные возможности
  • Прочная леска позволяет легко скашивать траву в труднодоступных местах.
Практичная упаковка с тремя катушками
  • 3 катушки обеспечивают продолжительную работу.
Спецификации

Технические характеристики

Толщина линии (мм) 1,6
Длина лески в катушке (м) 3,6
Цвет Черный
Вес (кг) 0,033
Вес (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 55 x 55 x 24
Совместимая техника
Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками