Комплект адаптеров для надувания

Позволяет легко надувать и сдувать надувные матрасы, бассейны, лодки и т. д. при помощи хозяйственного пылесоса Kärcher.

Комплект для надувания значительно расширяет возможности использования хозяйственных пылесосов Kärcher: при подключении всасывающего шланга к выходному патрубку устройства можно быстро и удобно надувать надувные матрасы, бассейны и лодки. При подключении шланга к всасывающему патрубку обеспечивается эффективное удаление воздуха, что исключает необходимость ручного сдувания. В комплект входят адаптер для подключения к всасывающему шлангу бытового пылесоса и три насадки разных размеров (S, M и L), совместимые с клапанами большинства надувных изделий.

Особенности и преимущества
Надувание с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции выдувания
  • Экономия сил и времени в сравнении с ручной накачкой.
Выпуск воздуха с помощью выполняемой хозяйственным пылесосом функции всасывания
  • Быстрый и удобный выпуск воздуха по сравнению со сдуванием вручную.
В комплект принадлежностей входят адаптер и насадки 3 размеров
  • Адаптер для надежного соединения с всасывающим шлангом.
  • Три входящие в комплект насадки размеров S, M и L совместимы с клапанами различных надувных изделий и легко устанавливаются на адаптер.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 2
Стандартная номинальная ширина (мм) NW 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,031
Вес (с упаковкой) (кг) 0,078
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 110 x 70 x 80
Области применения
  • Надувные изделия (например, матрасы)