Комплект для пенной чистки Inno Foam

Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно

Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 2,017
Принадлежности