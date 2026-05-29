Комплект для пенной чистки Inno Foam
Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно
Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,017