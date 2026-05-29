Комплект для присоединения к домовым␍трубопроводам G 3/4
Комплект с 1,5-метровым шлангом для присоединения насосов к стационарным трубопроводным системам. Использование соединительного шланга обеспечивает значительное уменьшение вибраций и уровня шума. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и трубопроводов G3/4. Длина 1,5 м, диаметр 1/2".
Особенности и преимущества
Гибкий шланг
- Уменьшение вибрации и шума при соединении со стационарными водопроводными системами
Соединение для стационарных водопроводных систем
- Мы рекомендуем использовать гибкий шланг для подключения насоса к трубопроводу
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,32
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,43
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|219 x 59 x 246
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Совместимая техника
Области применения
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).