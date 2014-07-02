Комплект для струйной абразивной очистки
Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K2 - K7.
Особенности и преимущества
Удаление загрязнений песком с водой при помощи аппаратов высокого давления
- Улучшенная сила очистки
Особенно мощный
- Удаляет ржавчину, старую краску и стойкие загрязнения
Высокая производительность
- Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,15
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,304
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|525 x 110 x 100
Совместимая техника
Области применения
- Для удаления ржавчины и краски.
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко