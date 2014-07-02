Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K2 - K7.

Особенности и преимущества
Удаление загрязнений песком с водой при помощи аппаратов высокого давления
  • Улучшенная сила очистки
Особенно мощный
  • Удаляет ржавчину, старую краску и стойкие загрязнения
Высокая производительность
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,15
Вес (с упаковкой) (кг) 1,304
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 525 x 110 x 100
Области применения
  • Для удаления ржавчины и краски.
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко