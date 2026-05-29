Насадка для пола EasyFix с подходящей к ней универсальной салфеткой гарантирует тщательную уборку пароочистителем любых влагостойких твердых напольных покрытий, включая и их труднодоступные места в углах, рядом со стенами и предметами мебели. Салфетка для пола легко и быстро закрепляется на ней при помощи липучки – достаточно прижать насадку к салфетке. А после уборки загрязненная салфетка легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.