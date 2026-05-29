Комплект для уборки пола EasyFix, для SC 1

Решение для наведения чистоты без контакта с грязью: комплект для уборки пола EasyFix позволяет мгновенно превратить ручной пароочиститель SC 1 в паровую швабру.

Практичный комплект для уборки пола EasyFix, предназначенный для дооснащения пароочистителя SC 1, в считаные секунды превращает его в паровую швабру. Достаточно лишь липучкой прикрепить универсальную салфетку для пола к насадке для пола EasyFix и при помощи двух удлинительных трубок длиной по 0,5 м присоединить насадку к аппарату. Благодаря специальной петельчатой структуре универсальная салфетка превосходно поглощает загрязнения, а ее высокая паропроницаемость гарантирует тщательную очистку пола, в т. ч. в углах и по краям. Комплект для уборки пола EasyFix входит в стандартную комплектацию модели SC 1 EasyFix.

Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
  • Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Легкое присоединение комплекта для уборки пола EasyFix к аппарату SC 1
  • Насадку для пола EasyFix можно быстро и легко подключить к устройству вместе с трубками пароочистителя.
Удобная система застежка-липучка
  • Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
  • Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Инновационные ламели на насадке
  • Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
  • Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
  • Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,71
Вес (с упаковкой) (кг) 0,831
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 520 x 115 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Кафель