Комплект круглых щеток
Две черные и две желтые круглые щетки для разных мест применения. Прекрасно подходят для очистки швов, угловых участков и других труднодоступных мест.
Комплект состоит из двух черных и двух желтых круглых щеток для использования в различных местах дома. Например, один цвет может использоваться в ванной комнате, а другой - для уборки на кухне. Прочная щетина позволяет очистить практически любую твердую поверхность.
Особенности и преимущества
Два разных цвета (черный и желтый)
- Гигиенические работы в различных областях использования (санитарные зоны, кухня, фурнитура и т. д.).
Высокое качество материала щетинок
- Удаления стойких загрязнений
- Длительный срок службы благодаря более медленном износа щетины
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,046
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для очистки водостоков
- Смеситель для умывальника / раковины
- Рабочие поверхности на кухне
- Краны
- Туалетные комнаты