Комплект микроволоконных салфеток для кухни
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.
Высококачественные салфетки из микрофибры для оптимальной чистоты всей кухни. Две салфетки из микрофибры для насадки для пола EasyFix гарантируют великолепно чистый кухонный пол. Система застежек-липучек позволяет легко и быстро прикрепить их к насадке для пола EasyFix и снять без контакта с грязью. Используя салфетку из микроволокна для ручного сопла, вы можете легко удалить стойкую грязь (например, на конфорках). А салфетка из микрофибры придаст блеск любой поверхности из нержавеющей стали.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Микроволоконная обтяжка с эластичным шнуром
- Для простого крепления и снятия салфетки.
- Салфетка не скользит при чистке.
Удобная система застежка-липучка
- Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Салфетка для очистки нержавеющей стали из высококачественного микроволокна
- Результаты полировки без разводов.
- Отличное водопоглощение.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,125
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,205
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Области применения
- Твердые полы
- Рабочие поверхности на кухне
- Смеситель для умывальника / раковины
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- з нержавеющей стали
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Внутренности шкафов, ящиков
- Кафель