Идеальная чистота в ванной комнате: набор салфеток для ванных комнат из высококачественного микроволокна. Две салфетки из микроволокна для насадки для пола EasyFix обеспечивают чистоту в ванной комнате и чистоту пола, а, используя систему застежки-липучки, быстро и легко закрепляются к насадке для пола EasyFix и снимаются без контакта с грязью. Используя абразивное покрытие из микроволокна для ручной насадки, вы можете легко удалить даже стойкие известковые отложения и остатки мыла, а полировочная ткань из микроволокна сделает зеркала и другие гладкие поверхности блестящими, как новые.