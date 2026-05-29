Комплект микроволоконных салфеток для ванной
Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки в ванной: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 абразивная обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для полировки.
Идеальная чистота в ванной комнате: набор салфеток для ванных комнат из высококачественного микроволокна. Две салфетки из микроволокна для насадки для пола EasyFix обеспечивают чистоту в ванной комнате и чистоту пола, а, используя систему застежки-липучки, быстро и легко закрепляются к насадке для пола EasyFix и снимаются без контакта с грязью. Используя абразивное покрытие из микроволокна для ручной насадки, вы можете легко удалить даже стойкие известковые отложения и остатки мыла, а полировочная ткань из микроволокна сделает зеркала и другие гладкие поверхности блестящими, как новые.
Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Салфетка из микроволокна для ручной насадки с абразивным и мягким микроволокном
- Оптимальное удаление накипи и остатков мыла благодаря абразивным волокнам.
- Оптимальное удаление грязи благодаря мягкому микроволокну.
Удобная система застежка-липучка
- Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микроволокная салфетка для полировки
- Результаты полировки без разводов.
- Отличное водопоглощение.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,14
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,195
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Области применения
- Твердые полы
- Душевая кабина / ванна
- Умывальники
- Краны
- Зеркала