Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.
Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.
Комплект из двух роликов к поломойной машине для дома FC для каменных полов - это идеальный инструмент для тщательной очистки нечувствительных твердых покрытий. Благодаря нейлоновой щетине и абразивным полоскам, набор роликов очень легко удаляет стойкие загрязнения, в том числе из швов между плитками. Допускают очистку в стиральной машине при температуре до 60 °C.
Особенности и преимущества
Интегрированная щетина
- Для легкого устранения стойких загрязнений.
- Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,16
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,262
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 60 x 60