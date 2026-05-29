Комплект сопел для FR, 400 л/ч - 450 л/ч
Специальный комплект сопел, состоящий из силовых форсунок и винтовых соединений. Для оптимальной производительности очистителей поверхностей Kärcher (от 400 до 450 л/ч).
Специальный комплект форсунок состоит из силовых форсунок и винтовых соединений. Для оптимальной производительности очистителей поверхностей Kärcher (от 400 до 450 л/ч). Подходит для следующих моделей: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 / 450
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,076