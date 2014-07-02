Комплект сопел для FR, 850 л/ч - 1100 л/ч
Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.
Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|850 / 1100
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,081