Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.
Универсальные салфетки для пола, изготовленные из высококачественного тончайшего волокна, прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений при помощи пароочистителя.
Комплект салфеток для пола EasyFix включает 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу салфетки из высококачественного тончайшего волокна, устанавливаемые на насадку для пола EasyFix. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения. Его высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки, в т. ч. быструю и тщательную очистку участков пола в углах и около стен. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокноСпециальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Удобная система застежка-липучкаТкань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки полаЗамена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,075
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,114
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Твердые полы
- Кафель