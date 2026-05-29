Комплект салфеток для пола EasyFix включает 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу салфетки из высококачественного тончайшего волокна, устанавливаемые на насадку для пола EasyFix. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения. Его высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки, в т. ч. быструю и тщательную очистку участков пола в углах и около стен. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.