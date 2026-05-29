Комплект из 2 износостойких и хорошо впитывающих влагу универсальных салфеток для пола EasyFix Large оптимально подходит к аппарату SC 1 Upright. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения, а его высокая паропроницаемость гарантирует тщательную очистку пола, в т. ч. в углах и по краям. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке EasyFix липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после нее снимается без контакта с грязью: достаточно наступить на ее язычок и приподнять насадку.