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¹⁾ За исключением застежки-липучки.

²⁾ При каждой стирке текстильных изделий выделяются микроволокна, которые попадают в наши океаны. Распад полиэфирных волокон с технологией CiCLO® составляет 94,3 % за 3,7 года, в то время как распад обычных полиэфирных волокон составляет всего 4,9 % за 3,7 года (в соответствии со стандартом ASTM D6691). Этот материал не пригоден для компостирования. Утилизацию следует производить в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Логотип CiCLO® и торговые марки являются зарегистрированными товарными знаками компании Intrinsic Advanced Materials, LLC.