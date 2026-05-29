Комплект усиленной насадки
В комплект входит усиленная насадка с удлинителем. Она предназначена для эффективной и экологичной очистки труднодоступных мест — углов, кромок и узких щелей — без лишних усилий.
Усиленная насадка вместе с удлинителем значительно повышает эффективность щелевой насадки. Пар подаётся более концентрированно, что позволяет быстрее и легче удалять загрязнения. Подходит для использования на кухне, в ванной комнате и туалете.
Особенности и преимущества
Суженное отверстие для выхода пара
- Повышенная эффективность паровой струи
- Усиленное воздействие пара позволяет легко удалять загрязнения из щелей и углов
Удлинитель для щелевой насадки
- Обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,023
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,045
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|107 x 21 x 21
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)