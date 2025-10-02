Комплект запасных сопел для T-Racer

Быстро устанавливаемые высококачественные запасные сопла подходят к насадкам для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят сопла для аппаратов высокого давления разных классов производительности.

Высококачественные запасные сопла позволяют быстро и легко заменять сопла в насадках для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus, T 5 и T 450. В комплект входят три пары сопел для аппаратов высокого давления разных классов производительности и две крепежные скобы. Для насадок T-Racer T 7 Plus и T 450 включены также мощное сопло для очистки угловых и краевых участков и сопло для промывки очищенной поверхности.

Особенности и преимущества
Запасное сопло
  • Легкая и простая замена сопел
  • Высокое качество для долгого срока службы
Высокое давление - плоская струя
  • Удаление даже застарелых загрязнений
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Эффективное отделение грязи и тщательная очистка.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,019
Вес (с упаковкой) (кг) 0,029
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 17 x 17 x 18

Для получения информации по другим моделям обратитесь, пожалуйста, в авторизованный сервисный центр или к официальному дистрибьютору