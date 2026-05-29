Контейнер с принадлежностями для путешественников

В комплекте Adventure собраны оптимальные аксессуары для легкой очистки оборудования. Идеально подходит для тех, кто много путешествует.

Идеально подходит для тех, кто много путешествует: с комплектом Adventure и оптимально подобранными аксессуарами дорожный инвентарь может быть легко очищен. Универсальная щетка, которая присоединяется к пистолету, эффективно удаляет стойкие загрязнения, не повреждая обрабатываемые поверхности. В комплекте с всасывающим шлангом для альтернативных источников воды, таких как канистры и бочки с водой. А так же специальный контейнер для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.

Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
  • Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Универсальная щетка
  • Удаляет стойкую грязь.
Всасывающий шланг
  • Для использования альтернативных источников воды, таких как колодцы или канистры.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,613
Вес (с упаковкой) (кг) 0,755
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Описание комплектации

  • Коробка для хранения
  • Универсальная щетка
  • Всасывающий шланг

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Совместимая техника
Области применения
  • Обувь / походные ботинки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Тенты / туристское снаряжение
  • Велосипеды