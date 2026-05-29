Контейнер с принадлежностями для велосипедистов
Комплект аксессуаров Bike оптимально подходит для очистки велосипедов и их оборудования.
С аксессуарами в комплекте Bike можно легко и тщательно очистить велосипед и его принадлежности. Универсальная щетка с мягкой щетиной присоединятся к пистолету и удаляет въевшуюся грязь. С чистящим средством можно удалить образовавшуюся на велосипеде грязь. С помощью высококачественной мягкой салфетки из микроволокна можно высушить очищенные предметы перед их укладкой на хранение. В комплекте с специальным контейнером для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.
Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
- Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Универсальная щетка
- Удаляет даже стойкую грязь.
Средство для чистки велосипедов / мотоциклов
- Для оптимальной очистки велосипедов и велотехники.
Высококачественная микроволоконная салфетка
- Для сушки очищенных предметов перед их хранением.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,177
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,341
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|229 x 221 x 108
Описание комплектации
- Коробка для хранения
- Универсальная щетка
- Салфетка из микроволокна
- Очистка велосипедов/мотоциклов
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Области применения
- Велосипеды
- Обувь / походные ботинки
- Прогулочные коляски / детские машины