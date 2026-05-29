Контейнер с принадлежностями для владельцев домашних животных

С комплектом аксессуаров Pet можно легко очистить домашних животных/лапы собак.

Комплект аксессуаров включает в себя насадку с коническим соплом, которая идеально подходит для чистки животных, например, собак или их лап, специальную щетку для чистки шерсти и высококачественную салфетку из вискозы для сушки. Все аксессуары вкладываются в специальный контейнер для хранения, который можно прикрепить к аппарату.

Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
  • Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Конусная струя
  • Создает деликатную струю.
Щетка
  • Удаляет стойкую грязь с шерсти животного.
Специальная салфетка из микрофибры
  • Для высушивания шерсти после мытья
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,699
Вес (с упаковкой) (кг) 0,864
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Описание комплектации

  • Коробка для хранения
  • Щетка
  • Салфетка
  • Конусная форсунка

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Совместимая техника
Области применения
  • Домашние животные / собаки