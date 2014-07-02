Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником
Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".
Мелкоячеистый фильтр для воды 125 мкм, используется при температурах до макс. 50 ° С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Подключается к аппарату высокого давления. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".
Спецификации
Технические характеристики
|Подключение воды (в дюймах)
|3/4″ / 1″
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,302