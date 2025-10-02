Набор для уборки в автомобиле
От места для ног и сидений до багажника автомобиля: специальный набор принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher WD обеспечивает полную внутреннюю уборку автомобиля.
Благодаря обширному набору аксессуаров, состоящему из 1,5-метрового удлинительного шланга, удлиненной щелевой насадки, автомобильной насадки, всасывающей щетки с жесткой щетиной, всасывающей щетки с мягкой щетиной и салфетки из микроволокна для гладких поверхностей и поверхностей окон, чистка салона автомобиля как детская игра - и машина становится безупречно чистой зоной хорошего самочувствия. Будь то место для ног, коврик для ног, автокресла, приборная панель, центральная консоль, окна или багажник автомобиля: этот комплект аксессуаров делает весь интерьер автомобиля безупречно чистым в кратчайшие сроки. Это обеспечивает идеальную очистку даже труднодоступных мест, таких как щели и деликатные поверхности. Набор аксессуаров подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.
Особенности и преимущества
Комплексный набор аксессуаров для тщательной очистки всех поверхностей салона автомобиля
Включает удлинительный шланг 1,5 м для большего рабочего радиуса и большей свободы передвижения
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|6
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,725
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,931
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 230 x 130
Совместимая техника
Области применения
- Прихожие
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Карманы в боковых дверях автомобиля
- Автомобильная приборная панель
- Центральная консоль
- Багажник
- Автомобильные сиденья
- Заднее сиденье
- Пространство для ног
- Ветровое стекло