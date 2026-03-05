Насадка для паркета для VC 6, DS 6, DS 6 Premium

Насадка с мягкой щетиной из конского волоса для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).

Насадка для паркета с мягкой щетиной для бережной очистки твердых напольных покрытий, таких как паркет и ламинат, а также пробковых, ПВХ, линолеумных и плиточных полов.

Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher (в т. ч. моделям с водяным фильтром).
Щетка с мягкой щетиной из натуральных волос (конский волос)
  • Для бережной очистки без царапин.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,26
Вес (с упаковкой) (кг) 0,407
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 301 x 175 x 54
Совместимая техника
Области применения
  • Деликатные поверхности