Насадка для паркета для VC 6, DS 6, DS 6 Premium
Насадка с мягкой щетиной из конского волоса для бережной очистки твердых напольных покрытий (паркета, ламината, пробки, ПВХ, линолеума, керамической плитки и т. д.).
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher (в т. ч. моделям с водяным фильтром).
Щетка с мягкой щетиной из натуральных волос (конский волос)
- Для бережной очистки без царапин.
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Невероятная мобильность даже для уборки под мебелью.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,26
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,407
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|301 x 175 x 54
Области применения
- Деликатные поверхности