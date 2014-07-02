Насадка для удаления обоев
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пароочистителя. Пар может быть использован для удаления обоев и декора.
Особенности и преимущества
Насадка с проходом пара и скребок
- Деликатный к коже - быстро снимает обои и обойный клей.
Широкий охват пара
- Быстро удаляет обои с больших площадей
Нет утечки пара
- Пар быстро проникает в обои
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,357
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,552
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 220 x 100
Области применения
- Обои
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко