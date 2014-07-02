Насадка для удаления обоев

Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.

Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пароочистителя. Пар может быть использован для удаления обоев и декора.

Особенности и преимущества
Насадка с проходом пара и скребок
  • Деликатный к коже - быстро снимает обои и обойный клей.
Широкий охват пара
  • Быстро удаляет обои с больших площадей
Нет утечки пара
  • Пар быстро проникает в обои
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,357
Вес (с упаковкой) (кг) 0,552
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 320 x 220 x 100
Области применения
  • Обои
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко